Тысячи людей протестовали во Франции из-за выбора Макроном премьер-министра

Более 100 тысяч человек вышли на улицы по всей Франции в субботу. Они протестовали против назначения правоцентристского политика Мишеля Барнье новым премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Назначение Барнье произошло после безрезультатных выборов, на которых левый блок – Новый народный фронт (НПФ) – получил наибольшее количество мест.

Протесты были организованы профсоюзами и членами НПФ, которые свирепствуют от того, что их собственный кандидат на должность премьер-министра Люси Кастетс была отвергнута президентом Эммануэлем Макроном, который сказал, что у нее нет шансов пережить вотум доверия в Национальной ассамблее.

Барнье, бывший переговорщик ЕС по Brexit, заявил, что открыт для формирования правительства с политиками всего политического спектра, включая левых. Он, возможно, сможет пережить вотум доверия, потому что крайне правые, также получившие большое количество мест, заявили, что не будут голосовать автоматически против него.

Министерство внутренних дел Франции заявило, что в субботу по всей стране протестовали 110 тысяч человек, в том числе 26 тысяч в Париже, хотя один из лидеров протеста заявил, что эта цифра составила 300 тысяч.

В Париже демонстранты выступили под лозунгом "Ради демократии остановите переворот Макрона".