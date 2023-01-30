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Франция подтвердила, что с Италией купит 700 ракет для SAMP-T, который готовят Украине

Фото: Франция подтвердила соглашение с Италией о покупке ракет для системы ПВО SAMP-T (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Франции подтвердило соглашение с Италией о покупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для системы противовоздушной системы SAMP-T, которую готовят Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Франция и Италия заключили договор о покупке 700 ракет Aster.

"Агентства оборонных закупок двух стран сообщили франко-итальянскому консорциуму Eurosam, в состав которого входят Thales и MBDA, о заключении контракта в конце прошлого года", - сообщили в Минобороны Франции.

Напомним, по данным французских СМИ, министры обороны Франции и Италия в ходе личной встречи договорились приобрести 700 зенитных ракет на сумму 2 млрд евро.

Эти ракеты предназначены для зенитно-ракетного комплекса SAMP-T, который готовятся страны передать Украине.

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