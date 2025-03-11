Франция не поддерживает демилитаризацию украинской армии, - Лекорню

Себастьен Лекорню открыл событие, подчеркнув важность обсуждения роли Европы и Запада в поддержке Украины в контексте мирного соглашения с Россией.

Лекорню отметил, что Европа вступает в "новый период" своей истории, существенно отличающийся от эпохи холодной войны и "периода дивидендов мира", когда многие глобальные державы боролись за влияние.

Министр обратил внимание на важность усиленной координации между НАТО и странами Запада для защиты восточного фланга, особенно если в будущем уменьшится военное присутствие отдельных государств в регионе.

Относительно Украины, Лекорню отметил необходимость тщательного планирования для поддержки потенциального прекращения огня, отметив, что Россия имеет сомнительную репутацию в выполнении подобных соглашений.

В то же время, французский министр подчеркнул, что Франция не поддерживает идею демилитаризации украинской армии, считая ее критически важной для будущей архитектуры безопасности Европы.