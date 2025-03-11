В Париже начался форум по обороне, где обсуждают поддержку Украины и укрепление европейской безопасности. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отказался от идеи демилитаризации украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Себастьен Лекорню открыл событие, подчеркнув важность обсуждения роли Европы и Запада в поддержке Украины в контексте мирного соглашения с Россией.
Лекорню отметил, что Европа вступает в "новый период" своей истории, существенно отличающийся от эпохи холодной войны и "периода дивидендов мира", когда многие глобальные державы боролись за влияние.
Министр обратил внимание на важность усиленной координации между НАТО и странами Запада для защиты восточного фланга, особенно если в будущем уменьшится военное присутствие отдельных государств в регионе.
Относительно Украины, Лекорню отметил необходимость тщательного планирования для поддержки потенциального прекращения огня, отметив, что Россия имеет сомнительную репутацию в выполнении подобных соглашений.
В то же время, французский министр подчеркнул, что Франция не поддерживает идею демилитаризации украинской армии, считая ее критически важной для будущей архитектуры безопасности Европы.
Напомним, что помощник Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что цели России в Украине остаются неизменными. По его словам, Россия остается преданной тем целям, которые российский президент назвал оправданием для вторжения, подтверждая неизменность стратегических намерений Кремля.
Аналитики отметили, что Путин определил "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины как основные цели агрессии, провозглашенные им 23 февраля 2022 года. Эти цели предусматривают уничтожение способности Украины к самозащите и устранение действующего правительства в пользу пророссийских сил.