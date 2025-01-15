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Путин по-прежнему нацелен в войне на развал НАТО и контроль над Украиной, - ISW

Среда 15 января 2025 04:05
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Путин по-прежнему нацелен в войне на развал НАТО и контроль над Украиной, - ISW
Автор: Эдуард Ткач

Помощник Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что цели РФ в Украине остаются неизменными. Он сказал, что Россия привержена достижению тому, что российский диктатор использовал в качестве оправдания вторжения, что говорит и неизменности целей Путина в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Аналитики отметили, что Путин обозначил "демилитаризацию" и "денацификацю" Украины как ключевые цели полномасштабного вторжения, сказанных во время речи 23 февраля 2022 года. Эти цели сводятся к уничтожению способности Украины защищать себя и замене законного украинского правительства на пророссийских марионеток.

Кроме того, в интервью "Комсомольской правде" Патрушев отверг предположение о том, что Россия готова уступить любую оккупированную территорию Украины в будущих переговорах, заявив, что эта идея "даже не подлежит обсуждению".

Помимо этого, бывший глава Роскосмоса и ныне так называемый "сенатор" от Запорожской области Дмитрий Рогозин сказал в одном из интервью, что правительство РФ продолжает проводить "денацификацию" в Украине, которую он определил как "ликвидацию тех, кто насаждает в людях человеконенавистнический русофобский дух".

ISW продолжает оценить, что цели Путина в Украине заключается в распаде НАТО и захвате полного контроля над Украиной. Российский диктатор остается приверженым этим целям и Институт изучения войны не увидел никаких признаков того, что он готов уступить такие цели в будущих переговорах.

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