Франция поддержит предложение Чехии по поставке артснарядов Украине, - Bloomberg

Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции в поддержке плана по закупке боеприпасов за пределами ЕС, и Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу во вторник, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности.

Ожидается, что позднее на этой неделе состоится отдельное обсуждение с министрами обороны и иностранных дел стран ЕС для уточнения деталей.

Европейские союзники с трудом выполняют обязательства по поставкам Киеву военной техники в сложный момент войны, когда украинские чиновники обеспокоены тем, что российские войска могут прорвать их оборону к лету.

Издание отмечает, что ЕС не выполнил обещание предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к этому месяцу, в то время как Киев испытывает острую нехватку.

Чешская инициатива

Ранее стало известно, что Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. В ближайшие недели они могут отправиться ВСУ.

Недавно Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы быстрее доставить крайне необходимую военную технику в Украину. Ожидается, что предложение будет сделано в начале марта.

Нидерланды же сообщили о выделении более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу закупки артиллерийских снарядов за пределами ЕС.

Также Бельгия выделила 200 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов, в которых остро нуждается Украина.

К тому же недавно сообщалось, что украинские военные собираются получить первую партию из сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в рамках международных усилий по поиску боеприпасов.

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