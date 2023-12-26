Франция передала Украине корабль, который поможет с экспортом зерна

"Франция доставила второй пилотный корабль для поддержки Украины, как я и обещал", - говорится в заявлении.

По его словам, корабль был отправлен из Дюнкерка. Он поможет Украине с экспортом зерна по всему миру.

Фото: Корабль от Франции (twitter.com/CBeaune)

"Наша приверженность является полной, наша солидарность не прекратится", - добавил министр.

Отмечается, что речь идет о передаче лоцманского судна. Это служебно-вспомогательное судно, предназначенное для оперативного лоцманского обслуживания транспортных судов в портах, а также на акваториях с длинной протяженностью лоцманской проводки при любой погоде.

Экспорт зерна

В середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том же числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн тонн грузов из одесских портов.