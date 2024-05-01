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Франция озвучила Израилю условия для мира на Ближнем Востоке

Фото: министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе разговора французский министр озвучил главе израильского правительства условия Парижа для установления мира в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сежурне в соцсети Х.

Глава французского МИД отметил, что сбалансированная политика Франции остается неизменной.

"Заложники должны быть освобождены. Должен быть подписан договор о прекращении огня. В Ливане должна начаться деэскалация. Это условия для мира, как в Израиле, так и в регионе", - сообщил Сежурне.

Переговоры по освобождению заложников

Террористы ХАМАС захватили в заложники 250 израильтян и иностранцев во время вторжения в Израиль 7 октября 2023 года.

По итогам предыдущего раунда переговоров осенью прошлого года, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль - группу палестинских заключенных.

В январе США, Египет и Катар представили новый мирный план для разрешения кризиса на Ближнем Востоке. Согласно ему, стороны должны освободить заложников, а Израиль - прекратить боевые действия и вывести войска из Сектора Газа.

На днях правительство Израиля сообщило группировке ХАМАС, что если исламские боевики не согласятся на соглашение об освобождении части из 133 заложников, израильская армия проведет масштабную военную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа.

В Париже неоднократно заявляли, что такая операция создаст "гуманитарную катастрофу", поскольку в Рафахе находятся около 1,5 млн беженцев из региона. США также не поддерживают такие намерения Тель-Авива.

28 апреля Стефан Сежурне посетил с официальным визитом Ливан. Во время встречи с чиновниками страны он озвучил предложения по предотвращению дальнейшей эскалации и потенциальной войны между Израилем и группировкой "Хезболла".

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