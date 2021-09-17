Франція відкликає послів із США та Австралії для консультацій після скандалу з підводними човнами

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами. Своє рішення дипломат пояснив "серйозністю заявами" Вашингтона і Канберри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Франції .

"На прохання президента Республіки (Еммануеля Макрона - ред.) я вирішив негайно відкликати в Париж для консультацій наших послів в Сполучених Штатах і в Австралії", - йдеться в пресрелізі.

Міністр підкреслив, що це виняткове рішення прийнято після "серйозних заяв, зроблених 15 вересня США і Австралією".

У заяві підкреслюється, що відмова Австралії від проєкту будівництва французьких підводних човнів океанського класу і оголошення про нове партнерство з США, становити собою "неприйнятну поведінку між союзниками і партнерів". Наслідки цих рішень впливають на уявлення Франції про альянси, партнерства і важливості Індо-Тихоокеанського регіону для Європи.