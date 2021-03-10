Франція заперечила підписання контрактів на російську COVID-вакцину

"Наскільки нам відомо, компаніями у Франції не було підписано жодного контракту на виробництво вакцини Sputnik V", - сказав він.

Раніше глава російського фонду суверенних інвестицій Кирило Дмітрієв заявив про укладання угоди з виробничими потужностями в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині на виготовлення вакцини. При цьому не повідомив жодних подробиць таких угод.

Радник президента Франції Еммануеля Макрона заявив, що однією з труднощів, з якою стикається російська вакцина, є доступ до виробничих потужностей для тих обсягів, які хотіли б росіяни.

Президент Росії Володимир Путін попросив допомоги Макрона восени минулого року для виробництва вакцини, сказав радник. Потім Макрон направив наукову місію в Росію для вивчення вакцини і намагався допомогти Москві подати заявку до регуляторного органу ЄС.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ще не затвердило Sputnik V, але розпочало оцінку препарату.

Вакцина була схвалена або перебуває на оцінці для затвердження у трьох країнах-членах ЄС: Угорщині, Словаччині та Чеській Республіці.

Угода між Італією та Росією, яка потребуватиме схвалення з боку італійських регуляторів до початку виробництва, була підтверджена російським фондом суверенних інвестицій і італійсько-російською торговою палатою.