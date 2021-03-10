Франция отрицает подписание контрактов на российскую COVID-вакцину

Ни одна компания во Франции не подписывала контракт с Россией на производство COVID-вакцины Sputnik V.
Об этом заявил во вторник представитель министра промышленности Франции, передает Reuters.
"Насколько нам известно, компаниями во Франции не было подписано ни одного контракта на производство вакцины Sputnik V", - сказал он.
Ранее глава российского фонда суверенных инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о заключении соглашения с производственными мощностями в Италии, Испании, Франции и Германии на изготовление вакцины. При этом не сообщил никаких подробностей таких сделок.
Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что одной из трудностей, с которой сталкивается российская вакцина, является доступ к производственным мощностям для тех объемов, которые хотели бы россияне.
Президент России Владимир Путин попросил помощи Макрона осенью прошлого года для производства вакцины, сказал советник. Затем Макрон направил научную миссию в Россию для изучения вакцины и пытался помочь Москве подать заявку в регуляторный орган ЕС.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) еще не утвердило Sputnik V, но начало оценку препарата.
Вакцина была одобрена или находится на оценке для утверждения в трех странах-членах ЕС: Венгрии, Словакии и Чешской Республике.
Соглашение между Италией и Россией, которое требует одобрения со стороны итальянских регуляторов до начала производства, была подтверждена российским фондом суверенных инвестиций и итальянско-российской торговой палатой.
Напомним, Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID. Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V".
Также Европейская комиссия заявила, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины. На сегодня "Спутник V" утвержден в Венгрии, Словакии и Чехии. Нужна еще одна страна, чтобы Брюссель начал централизованные переговоры.