Франція заперечила підписання контрактів на російську COVID-вакцину
Жодна компанія у Франції не підписувала контракт з Росією на виробництво COVID-вакцини Sputnik V.
Про це заявив у вівторок представник міністра промисловості Франції, передає Reuters.
"Наскільки нам відомо, компаніями у Франції не було підписано жодного контракту на виробництво вакцини Sputnik V", - сказав він.
Раніше глава російського фонду суверенних інвестицій Кирило Дмітрієв заявив про укладання угоди з виробничими потужностями в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині на виготовлення вакцини. При цьому не повідомив жодних подробиць таких угод.
Радник президента Франції Еммануеля Макрона заявив, що однією з труднощів, з якою стикається російська вакцина, є доступ до виробничих потужностей для тих обсягів, які хотіли б росіяни.
Президент Росії Володимир Путін попросив допомоги Макрона восени минулого року для виробництва вакцини, сказав радник. Потім Макрон направив наукову місію в Росію для вивчення вакцини і намагався допомогти Москві подати заявку до регуляторного органу ЄС.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ще не затвердило Sputnik V, але розпочало оцінку препарату.
Вакцина була схвалена або перебуває на оцінці для затвердження у трьох країнах-членах ЄС: Угорщині, Словаччині та Чеській Республіці.
Угода між Італією та Росією, яка потребуватиме схвалення з боку італійських регуляторів до початку виробництва, була підтверджена російським фондом суверенних інвестицій і італійсько-російською торговою палатою.
Нагадаємо, Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID. Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V".
Також Європейська комісія заявила, що не веде переговори про купівлю російської вакцини. На сьогодні "Супутник V" затверджено в Угорщині, Словаччині та Чехії. Потрібна ще одна країна, щоб Брюссель почав централізовані переговори.