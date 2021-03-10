Франция отрицает подписание контрактов на российскую COVID-вакцину

Ни одна компания во Франции не подписывала контракт с Россией на производство COVID-вакцины Sputnik V.

Об этом заявил во вторник представитель министра промышленности Франции, передает Reuters .

"Насколько нам известно, компаниями во Франции не было подписано ни одного контракта на производство вакцины Sputnik V", - сказал он.

Ранее глава российского фонда суверенных инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о заключении соглашения с производственными мощностями в Италии, Испании, Франции и Германии на изготовление вакцины. При этом не сообщил никаких подробностей таких сделок.

Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что одной из трудностей, с которой сталкивается российская вакцина, является доступ к производственным мощностям для тех объемов, которые хотели бы россияне.

Президент России Владимир Путин попросил помощи Макрона осенью прошлого года для производства вакцины, сказал советник. Затем Макрон направил научную миссию в Россию для изучения вакцины и пытался помочь Москве подать заявку в регуляторный орган ЕС.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) еще не утвердило Sputnik V, но начало оценку препарата.

Вакцина была одобрена или находится на оценке для утверждения в трех странах-членах ЕС: Венгрии, Словакии и Чешской Республике.

Соглашение между Италией и Россией, которое требует одобрения со стороны итальянских регуляторов до начала производства, была подтверждена российским фондом суверенных инвестиций и итальянско-российской торговой палатой.