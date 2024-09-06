Франция получит от ЕС деньги из российских активов для передачи оружия Украине

Евросоюз выделит Франции 300 млн евро доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на поставки вооружения Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Франции.
Франция примет участие в реализации новой программы поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Данная программа предусматривает использование 1,4 миллиарда евро из поступлений от российских активов, чтобы предоставить военное оборудование для Украины.
Европейская Комиссия договорилась с Генеральным директоратом по вопросам вооружений о том, что она будет использовать эти средства для быстрого приобретения у французской промышленности приоритетного оборудования для Украины боеприпасов, артиллерийского и противовоздушного оборудования у французской промышленности на общую сумму 300 миллионов до конца 2024 года.
"Это возможность продолжить наращивание французской промышленности в поддержку Украины", - добавили в министерстве.
Напомним, что еще 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Согласно заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены для поставки Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также рассказал, куда в Украине потратят средства от замороженных российских активов.
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