Франция получит от ЕС деньги из российских активов для передачи оружия Украине

Франция примет участие в реализации новой программы поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Данная программа предусматривает использование 1,4 миллиарда евро из поступлений от российских активов, чтобы предоставить военное оборудование для Украины.

Европейская Комиссия договорилась с Генеральным директоратом по вопросам вооружений о том, что она будет использовать эти средства для быстрого приобретения у французской промышленности приоритетного оборудования для Украины боеприпасов, артиллерийского и противовоздушного оборудования у французской промышленности на общую сумму 300 миллионов до конца 2024 года.

"Это возможность продолжить наращивание французской промышленности в поддержку Украины", - добавили в министерстве.