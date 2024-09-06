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Франция получит от ЕС деньги из российских активов для передачи оружия Украине

Фото: ЕС выделит Франции 300 млн евро доходов от замороженных российских активов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Евросоюз выделит Франции 300 млн евро доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на поставки вооружения Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Франции.

Франция примет участие в реализации новой программы поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Данная программа предусматривает использование 1,4 миллиарда евро из поступлений от российских активов, чтобы предоставить военное оборудование для Украины.

Европейская Комиссия договорилась с Генеральным директоратом по вопросам вооружений о том, что она будет использовать эти средства для быстрого приобретения у французской промышленности приоритетного оборудования для Украины боеприпасов, артиллерийского и противовоздушного оборудования у французской промышленности на общую сумму 300 миллионов до конца 2024 года.

"Это возможность продолжить наращивание французской промышленности в поддержку Украины", - добавили в министерстве.

 

Напомним, что еще 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Согласно заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены для поставки Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также рассказал, куда в Украине потратят средства от замороженных российских активов.

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