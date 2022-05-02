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Франція відправила гумконвой до України на 200 тисяч євро

Фото: Франція відправила гумконвой Україні вартістю 200 тисяч євро (t me UkrzalInfo)
Автор: РБК-Україна

Association Solidarité Ukraine-Lyon відправила до України вже 15-й конвой з гуманітарної допомоги орієнтовною вартістю 200 тис. євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України у Франції.

З Ліона також відправлено авто швидкої допомоги, яке буде передано для потреб України у м.Рівне.

Місцева асоціація "Un nouveau sourire" надала пожертвування на суму 14 000 євро - молоко та дитяче харчування.

Biosample надало медичне обладнання (сканери, дефібрилятори) загальною вартістю 85 тис. євро.

Bricorama та Bricomarché d'Apprieu надали устаткування та обладнання вартістю 40 тис. євро, зокрема, 16 генераторів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 30 квітня провів телефонні переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідер Франції пообіцяв посилити військову та гуманітарну підтримку України.

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ФранціяУкраїнаГуманітарна допомога