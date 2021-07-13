Франція оштрафувала Google на 500 млн євро за порушення авторських прав

Американська корпорація повинна протягом наступних двох місяців виступити з пропозиціями про те, як вона могла б компенсувати інформаційним агентствам та іншим видавцям використання їхніх новин. Якщо вона цього не зробить, то зіткнеться з додатковими штрафами в розмірі до 900 тисяч євро в день.

Видавці новин APIG, SEPM та AFP звинувачують технологічну компанію в тому, що вона не розпочала сумлінні переговори з ними, щоб знайти спільну основу для винагороди за вміст новин в Інтернеті, відповідно до недавньої Директиви Європейського cоюзу, яка встановлює так звані "суміжні права".

Сама справа була зосереджена на тому, чи Google порушив тимчасові розпорядження антимонопольного органу, який вимагав, щоб такі переговори проводилися протягом трьох місяців з будь-якими новинними видавцями, які їх запитували.

"Коли орган встановлює зобов'язання для компанії, воно повинно скрупульозно виконувати як по духу, так і по букві (рішення). В даному випадку, на жаль, цього не сталося", - заявила глава антимонопольного органу Ізабель де Сільва.