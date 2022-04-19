Франція не потребує російського газу, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що буде просувати санкції на постачання російського газу. За його словами, Франція від них не залежить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 5.
Він зазначив, що країна працює над закупівлями газу в інших країн.
"Європа залежить від російського газу, але Франція його не потребує", - сказав Макрон.
Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляйен заявила, що Єврокомісія провела аналіз вимоги Росії розраховуватися за газ рублями.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність перейти на оплату за газ в рублях.
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