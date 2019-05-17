Франція розпочала головування в Комітеті міністрів Ради Європи

Фото: Амелі де Монтчалин і Тімо Сойні (coe.int)

Головування перейшло від Фінляндії до Франції після зустрічі, в якій взяли участь 30 міністрів закордонних справ країн-членів організації

Головування в Комітет міністрів Ради Європи 17 травня перейшло від Фінляндії до Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Ради Європи.

Так повідомляється, головування перейшло від Фінляндії до Франції після зустрічі, в якій взяли участь 30 міністрів закордонних справ країн-членів організації.

Виступаючи в Комітеті міністрів, міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні підвів підсумки роботи його країни в якості голови Кабінету міністрів.

У свою чергу, держсекретар Франції у європейських справах Амелі де Моншален поділилася пріоритетів французького головування.

"Основними цілями головування Франції є збереження та зміцнення європейської системи захисту прав людини, прагнення до Європи, яка зближує людей і сприяє єдності, а також сприяння рівності та культурі "спільного життя", а також забезпечення того, щоб Рада Європи адаптувався до часу і вирішував нові проблеми, пов'язані з правами людини і верховенством права (зокрема, питання цифрових технологій і штучного інтелекту)", - заявила Амелі де Моншален

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Франція закликала країни Ради Європи підтримати зусилля по збереженню Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Президент Еммануель Макрон відзначив важливість пошуку рішення, яке дозволило б зберегти Росію в ПАРЄ з усіма витікаючими з цього правами і обов'язками.

Крім того, Комітет міністрів Ради Європи назвав двох кандидатів, які будуть боротися за пост генерального секретаря Ради Європи на виборах 2019 року. За посаду боротимуться Марії Пейчинович-Бурич (Хорватія) і Дідьє Рейндерс (Бельгія).