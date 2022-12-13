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Франция – Марокко: прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022

Фото: Французская сборная в раздевалке после выхода в полуфинал (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорцив

Во втором полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре национальная команда Франции встретится со сборной Марокко.

Какие прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Франция – Марокко состоится в Эль-Хауре 14 декабря. Поединок примет местная арена "Эль-Байт". Старт встречи назначен на 21:00 по киевскому времени.

Для британской конторы William Hill безусловным фаворитом матча стали действующие чемпионы планеты. На победу "трехцветных" принимают ставки со скромным коэффициентом 1,50. В свою очередь потенциальный успех марокканцев оценили баллом 7,50. Даже ничья более вероятна с кэфом 3,80.

Настоящие оракулы рассмотрят вариант с нулевой ничьей в основное время с перспективным коэффициентом 8,50. Тем временем персональные фанаты Килиана Мбаппе могут заложиться на минимум дубль звезды с кефом 8,00.

Австрийцы из Bwin подготовили похожие цифры. К примеру, предложенный на победу сборной Марокко балл идентичен – 7,50. Вероятность ничьей несколько выше – кэф 3,70. А коэффициент на победу французской команды почти тот же – 1,53.

Любители сенсаций и острых ощущений изучают идею поставить на победу "Атласских львов" без забитых мячей в исполнении "трехцветных" с солидным кэфом 9,50. Вера в дальнейшую результативность Оливье Жиру, в том числе голы в каждом из таймов, увеличит выигрыш в 17 раз.

К слову, ранее Франция стала последним полуфиналистом ЧМ-2022 благодаря победе над сборной Англии.

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