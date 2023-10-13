Франция не бросит своих граждан в Газе, - Макрон

"Единственный способ положить конец кровопролитию - гарантировать безопасность Израиля и создать государство для палестинцев", - сказал Макрон.

Президент заявил, что 13 французских граждан были убиты ХАМАСом во время их нападений 7 октября в Израиле и что еще 17 человек, включая детей, пропали без вести. Вероятно, они могут находиться в плену в осажденном анклаве Газа, граничащем со Средиземным морем.

"Франция делает все вместе с израильскими властями и нашими партнерами, чтобы безопасно вернуть их домой, потому что Франция никогда не бросает своих детей", - сказал французский лидер.

Назвав ХАМАС террористической группировкой, которая хотела уничтожения Израиля и его народа, Макрон сказал, что бесконечная война не является решением проблемы.

"Израиль имеет право защищать себя, ликвидируя террористические группировки, включая ХАМАС, путем целенаправленных действий, но также путем сохранения гражданского населения, потому что это долг демократии", - сказал Макрон.

После прибытия в Париж ряда французских граждан, вернувшихся на родину из Израиля в четверг, министр иностранных дел Катрин Колонна заявила, что отправится в Израиль в воскресенье.

Во Франции находится крупнейшая в Европе еврейская община с тысячами лиц с двойным гражданством, проживающих в Израиле, и самое большое мусульманское население в Западной Европе.

Ранее мы сообщали, что Франция усилила защиту еврейских общин, после нападения ХАМАСа на Израиль.

Также лидеры европейских стран, включая Францию, обнародовали совместное заявление, в котором поддержали Израиль и пообещали защитить страну.