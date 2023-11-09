Франция и Германия не хотят спешить с решением по использованию активов РФ, - Bloomberg

Часть стран ЕС проявляют осторожность в отношении ускорения усилий по использованию прибыли от активов РФ, попавших под санкции, для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что речь идет о Франции, Германии, Италии и Бельгии.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, ключевые страны ЕС заявили Европейской комиссии во время закрытого заседания в среду, что они выступают за более постепенный подход", - пишет издание.

Правительства сначала хотят разработать незаконодательный документ, чтобы продолжить сужение различных вариантов и гарантировать, что формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной и не ставит под угрозу финансовую стабильность.

В последние месяцы в ЕС идут дебаты о том, как быстро реализовать планы по введению налога на непредсказуемые доходы в отношении прибыли, полученной от замороженных российских активов, и использовать полученные доходы для восстановления Украины.

Конфискация российских активов

Украина вместе с партнерами работает над механизмом, который позволит передать нашей стране замороженные активы России в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Как рассказывал Bloomberg, в Европейском союзе изучают процедуру конфискации 200 млрд евро активов. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

Также сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.