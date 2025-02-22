Франция и Германия тормозят пакет на 20 млрд евро для Украины, - Spiegel

На фоне напряженности в отношениях США и Украины, от дипломатов ЕС в офисе комиссара по иностранным делам Каи Каллас поступило предложение в виде нового крупного пакета поддержки. Однако Франция и Германии выразили скептицизм по поводу него.

Как пишет издание, изначально цифра пакета помощи составляла 7 млрд долларов однако сейчас достигла 20 млрд. Пакет должен состоять из трех элементов:

около 1,5 млн патронов;

помощь системам ПВО;

возможности восстановления украинских солдат и дальнейшее обучение украинских бригад.

Но этой помощи есть сопротивление. В частности, со стороны Венгрии и Словакии. В то же время дипломатические круги утверждают, что сопротивление этих стран играет незначительную роль. Пакет мер мог бы быть принял коалицией желающих, даже без участия малых государств, которые выступают против него.

Однако, по информации Spiegel, помимо двух обычных аутсайдеров ЕС, скептицизм во внутренних дискуссиях вытащили два ключевых игрока: Франция и Германия. Обе страны имеют огромную задолженность и практически не имеют возможности маневра в своих национальных бюджетах. Кроме того, и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Италии Джорджия Мелони настаивают на ведущий роли Европы в переговорах с Вашингтоном. Но действия Каллас и ЕС ставят под сомнение это утверждение.

Мелони уже критиковала встречу в Париже, созванную Макроном. Также, как пишет Financial Times, Мелони выступает против проведения телефонной конференции G7 в понедельник. Видимо, она не хочет расстраивать Трампа. Макрон, в свою очередь, успокоил отчужденные малые государства на специальной конференции и теперь хочет отправиться в Вашингтон, чтобы поговорить с Трампом.

Окружение Каллас старается сгладить ситуацию. Тем временем в Германии в воскресенье состоятся выборы, и немецкое правительство не может принимать решения в течение выходных.

Кроме того, для министерств государств-членов не установлены фиксированные объемы финансирования, а значит, у Франции и Италии тоже есть возможности для маневра. При этом решение все же может быть принято в понедельник, когда министры иностранных дел встретятся в Брюсселе.

Также Spiegel пишет, что среди политиков в Брюсселе звучит версия о том, что ведущие деятели ЕС уже обещали Украине дальнейшую поддержку во время Мюнхенской конференции по безопасности. Так, когда правительство США предложило Зеленскому соглашение о неразглашении в качестве условия дальнейшей поддержки, европейцы на заднем плане высказались против этой сделки. Сделка, среди прочего, включала в себя передачу Украиной значительной части своих прав на добычу полезных ископаемых США.

Дипломатические круги в разных странах не подтвердили, но и не опровергли однозначно, что Украине были обещаны более масштабные меры поддержки, если Украина откажется от сделки с президентом США Дональдом Трампом. Однако министр иностранных дел Анналена Бербок уже публично заявила в кулуарах конференции в Мюнхене, что "скоро будет запущен большой пакет мер, который никогда ранее не был реализован в таких масштабах".

В Брюсселе тем временем сохраняют надежду, что Трамп не завершит переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным слишком быстро и что это займет много времени.