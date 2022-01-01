Природні пожежі в Колорадо зруйнували сотні будинків

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Останні місяці в штаті спостерігається посуха й надзвичайно тепла погода. Це призвело до виникнення пожежонебезпечних умов.

З округу Боулдер були евакуйовані десятки тисяч жителів після того, як губернатор штату Джаред Поліс оголосив введення режиму надзвичайного стану.

Our neighborhood right before it burned to the ground pic.twitter.com/eZzspagZdQ — WildFire (@WildFlowerSeed_) December 31, 2021

"Це стихійне лихо сталося дуже швидко, більшу частину шкоди пожежі завдали всього за півдня. Багато сімей мали кілька хвилин на збори, щоб забрати своїх дітей і вихованців, сісти в машину і поїхати", - заявив Поліс.

Згідно з попередніми даними, причиною спалаху могло стати замикання через обрив ліній електропередачі. Майже 30 тисяч людей лишилися без електроенергії.