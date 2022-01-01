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Природні пожежі в Колорадо зруйнували сотні будинків

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Субота 01 січня 2022 18:16
Природні пожежі в Колорадо зруйнували сотні будинків Фото: природні пожежі в Колорадо зруйнували сотні будинків (twitter.com/mclachlan_sandy)
Автор: Сергій Пишкін

Природні пожежі у штаті Колорадо знищили сотні будинків. Поширенню вогню сприяв потужний вітер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Останні місяці в штаті спостерігається посуха й надзвичайно тепла погода. Це призвело до виникнення пожежонебезпечних умов.

З округу Боулдер були евакуйовані десятки тисяч жителів після того, як губернатор штату Джаред Поліс оголосив введення режиму надзвичайного стану.

"Це стихійне лихо сталося дуже швидко, більшу частину шкоди пожежі завдали всього за півдня. Багато сімей мали кілька хвилин на збори, щоб забрати своїх дітей і вихованців, сісти в машину і поїхати", - заявив Поліс.

Згідно з попередніми даними, причиною спалаху могло стати замикання через обрив ліній електропередачі. Майже 30 тисяч людей лишилися без електроенергії.

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