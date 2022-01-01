Природні пожежі в Колорадо зруйнували сотні будинків
Природні пожежі у штаті Колорадо знищили сотні будинків. Поширенню вогню сприяв потужний вітер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Останні місяці в штаті спостерігається посуха й надзвичайно тепла погода. Це призвело до виникнення пожежонебезпечних умов.
З округу Боулдер були евакуйовані десятки тисяч жителів після того, як губернатор штату Джаред Поліс оголосив введення режиму надзвичайного стану.
Our neighborhood right before it burned to the ground pic.twitter.com/eZzspagZdQ— WildFire (@WildFlowerSeed_) December 31, 2021
"Це стихійне лихо сталося дуже швидко, більшу частину шкоди пожежі завдали всього за півдня. Багато сімей мали кілька хвилин на збори, щоб забрати своїх дітей і вихованців, сісти в машину і поїхати", - заявив Поліс.
Згідно з попередніми даними, причиною спалаху могло стати замикання через обрив ліній електропередачі. Майже 30 тисяч людей лишилися без електроенергії.
Apocalyptic views of the #MarshallFire in Louisville, Colorado. Mind boggling what has happened today. #COwx pic.twitter.com/D4RRdhMXGU— US StormWatch (@US_Stormwatch) December 31, 2021