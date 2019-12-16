Франція і Німеччина висловили розуміння "червоних ліній" для України, - посол Франції

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає важливим те, що під час нормандського саміту в Парижі президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель засвідчили розуміння "червоних ліній", які існують не стільки для президента Володимира Зеленського, скільки для України в цілому. Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Також він зазначив, що позитивним кроком є те, що всі сторони зустрічі, включаючи Росію, взяли на себе повторні зобов'язання щодо виконання мінських угод, які залишаються базовою складовою цього формату переговорів.

"Зараз ми бачимо прогрес у складовій з безпеки, який ми постараємося закріпити в подальшому - і це перший етап, який включає максимальне розведення сил та інші заходи з метою покласти кінець людським жертвам. Після цього йде політична складова, де нам ще належить прояснити певні елементи. І тут я знову ж таки наголошую: коли є воля, є і результати", - заявив посол.

Крім того, він зазначив, що на його думку, відбувся перезапуск політичного процесу, який повинен привести до виконання цих домовленостей, включаючи, зокрема, "формулу Штайнмайєра".

"Цілий ряд пунктів технічного характеру, звичайно, ще вимагає прояснень, і вони будуть предметом подальших переговорів", - додав де Понсен.

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що основна "червона лінія" української делегації є повернення під контроль української влади всією територією країни в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Відзначимо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі про врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів.