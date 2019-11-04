Франція і Німеччина очікують винесення вироку замовникам нападу на Гандзюк

Франція і Німеччина очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні посольств Франції та Німеччини в Twitter.

Зазначимо, сьогодні річниця смерті Гандзюк. Після нападу Гандзюк перебувала в лікарні, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

"Рік тому громадська активістка Катерина Гандзюк стала жертвою нападу - її навмисне облили кислотою, і вона загинула в результаті отриманих травм. Ми шануємо її пам'ять. Як і її близькі і сім'я, ми очікуємо суду і вироку замовникам цього огидного злочину", - йдеться в повідомленні посольства Франції.

У посольстві Німеччини також заявили, що чекають на суд і вироку замовникам нападу, який спричинив смерть Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня минулого року в Херсоні на активістку Катерину Гандзюк було скоєно напад. Її облили сірчаною кислотою, в результаті вона отримала хімічні опіки тулуба, руки та обличчя (більше 35% тіла).

РБК-Україна повідомляло, що СБУ і Генеральна прокуратура найближчим часом інформуватимуть суспільство про нових вагомих результатаз у справі Катерини Гандзюк. Кримінальне провадження про напад на Гандзюк передано в СБУ в листопаді 2018 року і в даний час слідству відомий реальний коло осіб, які можуть бути причетні до замовлення.