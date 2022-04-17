Франциск під час Великоднього бдіння помолився українською

Папа Римський Франциск під час Всенічного великоднього бдіння звернувся зі словами розради до народу України, який страждає через вторгнення РФ та війну, і завершив свою проповідь на Святій Месі словами українською мовою.

Напередодні вечірнього богослужіння відбулася зустріч Франциска з українською делегацією, до якої входили представники Верховної Ради та місцевих органів влади, у тому числі мер Мелітополя Іван Федоров, який був звільнений з російського полону.

Коли Папа завершував проповідь і молитву на Святій Месі великоднього навечір'я, він звернувся до гостей з України з такими словами:

"У цій темряві, в якій ви живете, пане мер, панове депутати, в непроглядному сутінку війни і жорстокості, ми всі молимося з вами та про вас, в цю ніч. Ми молимося про розраду стількох страждань. Ми можемо тільки поділитися з вами нашою близькістю, нашою молитвою і сказати: "Кріпіться! Ми поруч з вами!". А також розповісти про найвеличніше, що святкується сьогодні: (українською мовою) "Христос воскрес!""