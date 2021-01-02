У Франції завершилася вечірка, яку поліція не могла розігнати понад добу

У Франції завершилася підпільна рейв-вечірка, яку поліція не могла розігнати понад добу. Уже 1200 особам виписали штраф за порушення карантину.

Про це повідомляє BFMTV.

Перша спроба поліції розігнати зібрання закінчилася невдало. Учасники вечірки спалили один з автомобілів жандармів, а поліція викликала підмогу.

На вечір 1 січня вечірка ще тривала і за планом мала продовжуватися аж до вечора суботи.

Правоохоронці прийняли рішення не вдаватися до жорстких заходів, щоб не спровокувати неконтрольованого руху натовпу.

На ранок 2 січня в ангарі вже демонтували акустичну систему. На місці присутні правоохоронці, які встановлюють осіб та перевіряють їх на ознаки сп’яніння. Усім виписують штраф у розмірі 135 євро за порушення карантину.

За даними глави МВС Франції Жераля Дарманена, виписано вже понад 1200 штрафів - за порушення комендантської години, маскового режиму та участь у забороненому масовому заході.

"Ми продовжимо контроль і складемо протоколи на кожного з учасників, коли вони виїздитимуть з місця", - прокоментував міністр.

Крім того, місцева префектура поліції повідомляє про 5 затриманих.

Нагадаємо, у Франції в комуні Льєрон, яка знаходиться в регіоні Бретань, поліція не могла розігнати численну нелегальну молодіжну вечірку.

Як писало РБК-Україна, при спробі розгону сталися сутички з поліцейськими. Правоохоронцям довелося відступити і контролювати підступи до місця проведення заходу в очікуванні підкріплення.