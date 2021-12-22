ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Микропластик всюди. Вчені досліджували повітря на "чистій станції" у французьких Піренеях

Новость на русском →
Франція, Середа 22 грудня 2021 14:17
Микропластик всюди. Вчені досліджували повітря на "чистій станції" у французьких Піренеях Фото: мікропластик всюди (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Вчені з Національного центру наукових досліджень Франції взяли проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях і виявили частинки мікропластика. Дослідження вказують також на джерела мікропластика в Середземному морі і Атлантичному океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Вчені з французького Національного дослідницького інституту (CNRS) взяли проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях, так званої "чистої станції" через обмежений вплив на неї місцевого клімату і навколишнього середовища. Там вони перевіряли 10000 кубометрів повітря на тиждень в період з червня по жовтень 2017 року і виявили, що всі зразки містили мікропластик", - пише видання.

Використовуючи дані про погоду, вони розрахували траєкторії різних повітряних мас і виявили джерела в Північній Африці та Північній Америці.

За словами головного автора дослідження, Стіва Аллена з Університету Далхаузі в Канаді, ці частинки мікропластика подолали настільки великі відстані тому, що потрапили високо в атмосферу. Як тільки вони потрапили в тропосферу, їх віднесло дуже швидкими повітряними масами.

Дослідження вказують також на джерела мікропластика в Середземному морі і Атлантичному океані.

"Частини пластику з морських джерел піднімаються дуже високо в повітря, а це означає, що пластик не тоне, він рухається по планеті в нескінченному циклі", — зазначив Аллен.

Хоча виявлена кількість мікропластика і не становить загрози для здоров'я людини, все ж ці частинки настільки маленькі, що їх можуть вдихати люди, зазначила співавтор дослідження Деоні Аллен. І їх присутність на такій захищеній від забруднення території змушує задуматися, додала вона.

За словами вчених, нові дані показують, що утилізація пластику шляхом відправки за кордон є помилковою стратегією. Він все одно повернеться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мікроби в океанах і грунтах поступово еволюціонують, щоб знищувати пластик. Вчені виявили в них необхідний для цього фермент.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі