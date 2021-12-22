Микропластик всюди. Вчені досліджували повітря на "чистій станції" у французьких Піренеях

Вчені з Національного центру наукових досліджень Франції взяли проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях і виявили частинки мікропластика. Дослідження вказують також на джерела мікропластика в Середземному морі і Атлантичному океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Вчені з французького Національного дослідницького інституту (CNRS) взяли проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях, так званої "чистої станції" через обмежений вплив на неї місцевого клімату і навколишнього середовища. Там вони перевіряли 10000 кубометрів повітря на тиждень в період з червня по жовтень 2017 року і виявили, що всі зразки містили мікропластик", - пише видання.

Використовуючи дані про погоду, вони розрахували траєкторії різних повітряних мас і виявили джерела в Північній Африці та Північній Америці.

За словами головного автора дослідження, Стіва Аллена з Університету Далхаузі в Канаді, ці частинки мікропластика подолали настільки великі відстані тому, що потрапили високо в атмосферу. Як тільки вони потрапили в тропосферу, їх віднесло дуже швидкими повітряними масами.

Дослідження вказують також на джерела мікропластика в Середземному морі і Атлантичному океані.

"Частини пластику з морських джерел піднімаються дуже високо в повітря, а це означає, що пластик не тоне, він рухається по планеті в нескінченному циклі", — зазначив Аллен.

Хоча виявлена кількість мікропластика і не становить загрози для здоров'я людини, все ж ці частинки настільки маленькі, що їх можуть вдихати люди, зазначила співавтор дослідження Деоні Аллен. І їх присутність на такій захищеній від забруднення території змушує задуматися, додала вона.

За словами вчених, нові дані показують, що утилізація пластику шляхом відправки за кордон є помилковою стратегією. Він все одно повернеться.