Фото: у Франції зафіксували найбільшу кількість COVID-випадків з початку пандемії (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Франції зафіксували антирекорд з кількості щоденних заражень на коронавірус. Сьогодні було зареєстровано більше 104 тисяч випадків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Це вперше, коли з початку пандемії у країні було перевищено поріг у 100 тисяч заражень. Водночас органи охорони здоров’я заявили, що кількість пацієнтів у відділені інтенсивної терапії зросла на 28 осіб.