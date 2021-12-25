Фото: во Франции зафиксировали наибольшее количество COVID-случаев с начала пандемии (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во Франции зафиксировали антирекорд по количеству ежедневных заражений на коронавирус. Сегодня было зарегистрировано более 104 тысяч случаев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.