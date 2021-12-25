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Во Франции зафиксировали наибольшее количество COVID-случаев с начала пандемии

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Суббота 25 декабря 2021 21:31
Во Франции зафиксировали наибольшее количество COVID-случаев с начала пандемии Фото: во Франции зафиксировали наибольшее количество COVID-случаев с начала пандемии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Франции зафиксировали антирекорд по количеству ежедневных заражений на коронавирус. Сегодня было зарегистрировано более 104 тысяч случаев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Это впервые, когда с начала пандемии в стране был превышен порог в 100 тысяч заражений. В то же время органы здравоохранения заявили, что количество пациентов в отделении интенсивной терапии возросло на 28 человек.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что новый штамм коронавирус "Омикрон" стал доминирующим в Португалии.

Также в Китае зафиксировали самый большой суточный COVID-показатель с 9 августа этого года, а в Японии тем временем одобрили первый препарат в таблетках от COVID-19.

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