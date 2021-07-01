У Франції затримали жінку, яка влаштувала аварію на велозаїзді "Тур де Франс"

У Франції заарештували та помістили під варту 30-річну жінку, яка напередодні через розмахування плакатом стала винуватицею масової аварії на велогонці "Тур де Франс". Організатори турніру планують подати на вболівальницю до суду.

За даними поліції, затримана жінка-француженка і вона знаходиться під вартою в містечку Ландерно. Її затримали 30 червня після того, як в поліцію подзвонив свідок, який бачив жінку.

Порушницю планують допитати за фактом "умисного порушення правил техніки безпеки та нанесення травм, які можуть завадити працювати до трьох місяців".