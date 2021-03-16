У Франції виявили новий вид коронавірусу

Як повідомляється, новий варіант коронавірусу було складно виявити. У людей, які ним заразилися, "були типові для SARS-CoV-2 симптоми", однак ПЛР-тести давали негативний результат.

"Новий варіант був виявлений в лікарняному центрі (в комуні, - ред.) Ланьон в департаменті Кот-д' Армор. 13 березня (там, - ред.) було виявлено 79 випадків, в тому числі 8 випадків зараження новим варіантом, що підтвердилося за допомогою секвенування", - йдеться в заяві.

Згідно з попередніми даними, фахівці не роблять висновок "ні про його більшу небезпеку, ні про підвищену здатність передаватися", ніж у "первісного" варіанту.

Зараз фахівці займаються подальшим аналізом вірусу і планують встановити дослідним шляхом, як цей варіант реагує на "вакцинацію та антитіла, вироблені під час попередніх заражень".