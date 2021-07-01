ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції вводять платні COVID-тести для туристів

Новость на русском →
Франція, Четвер 01 липня 2021 05:51
У Франції вводять платні COVID-тести для туристів Фото: у Франції вводять платні тести на коронавірус (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Турист, що відвідують Францію, мають платити за тести на COVID-19. Рішення влади вступає в дію з 7 липня.

Про це заявив офіційний представник уряду Габріель Аттал, передає France24.

Уточнюється, що ця нова міра пов'язана з "взаємністю", оскільки французькі туристи мають платити за свої тести за кордоном.

49 євро коштуватиме тестування ПЛР, 29 євро - тестування на антитіла.

Іноземним туристам, які прибувають з країн "червоного списку", необхідно пред'явити негативний результат ПЛР або тест на антитіла, зроблений менш ніж за 48 годин до прибуття до Франції, і вони знову проходять тестування після прибуття до Франції.

Країни "червоного списку" включають Афганістан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Болівію, Бразилію, Чилі, Колумбію, Коста-Ріку, Індію, Мальдіви, Непал, Пакистан, Парагвай, Південну Африку, Шрі-Ланку, Суринам і Уругвай. 25 червня до списку додалися Намібія, Росія і Сейшельські острови.

Вакциновані туристи з цих країн мають взяти на себе зобов'язання самоізолюватися протягом семи днів. Невакциновані також підлягають обов'язковому 10-денному карантину.

Відвідувачам з інших країн не потрібно проходити тест на COVID-19 у Франції, якщо вони не хворі.

Нагадаємо, з 9 липня нічні клуби країни повернуться до звичного робочого графіку.

Втім, у разі скупчення людей понад 1000 осіб, відвідувачам спортивних заходів, концертів або фестивалів доведеться мати при собі негативний тест на COVID-19, документи, що підтверджують одужання, або ж вакцинацію.

Варто відзначити, що влада країни почала четвертий етап зняття обмежень через зниження випадків зараження коронавірусом. У понеділок, на території країни було зафіксовано 509 випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Коронавірус
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі