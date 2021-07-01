Во Франции вводят платные COVID-тесты для туристов

Туристы, посещающие Францию , должны будут платить за тесты на COVID-19. Решение властей вступает в действие с 7 июля.

Уточняется, что эта новая мера связана с "взаимностью", поскольку французские туристы должны платить за свои тесты за рубежом.

49 евро будет стоить тестирование ПЦР, 29 евро - тестирование на антитела.

Иностранным туристам, которые прибывают из стран "красного списка", необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до прибытия во Францию, и они снова проходят тестирование после прибытия во Францию.

Страны "красного списка" включают Афганистан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южную Африку, Шри-Ланку, Суринам и Уругвай. 25 июня в список добавились Намибия, Россия и Сейшельские острова.

Вакцинированные туристы из этих стран должны взять на себя обязательства самоизолироваться в течение семи дней. Невакцинированные также подлежат обязательному 10-дневному карантину.

Посетителям из других стран не нужно проходить тест на COVID-19 во Франции, если они не больны.