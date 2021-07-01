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Во Франции вводят платные COVID-тесты для туристов

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Франция, Четверг 01 июля 2021 05:51
Во Франции вводят платные COVID-тесты для туристов Фото: во Франции вводят платные тесты на коронавирус (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Туристы, посещающие Францию, должны будут платить за тесты на COVID-19. Решение властей вступает в действие с 7 июля.

Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Аттал, передает France24.

Уточняется, что эта новая мера связана с "взаимностью", поскольку французские туристы должны платить за свои тесты за рубежом.

49 евро будет стоить тестирование ПЦР, 29 евро - тестирование на антитела.

Иностранным туристам, которые прибывают из стран "красного списка", необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до прибытия во Францию, и они снова проходят тестирование после прибытия во Францию.

Страны "красного списка" включают Афганистан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южную Африку, Шри-Ланку, Суринам и Уругвай. 25 июня в список добавились Намибия, Россия и Сейшельские острова.

Вакцинированные туристы из этих стран должны взять на себя обязательства самоизолироваться в течение семи дней. Невакцинированные также подлежат обязательному 10-дневному карантину.

Посетителям из других стран не нужно проходить тест на COVID-19 во Франции, если они не больны.

Напомним, с 9 июля ночные клубы страны вернутся к привычному рабочему графику.

Впрочем, в случае скопления людей больше 1000 человек, посетителям спортивных мероприятий, концертов или фестивалей придется иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, документы, подтверждающие выздоровление, или же вакцинацию.

Стоит отметить, что власти страны начали четвертый этап снятия ограничений из-за снижения случаев заражения коронавирусом. В понедельник, на территории страны было зафиксировано 509 случаев.

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