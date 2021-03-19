У Франції вакцину AstraZeneca рекомендували лише для людей старше 55 років

Франція була однією з понад десятка держав Європейського Союзу, які цього тижня припинили використання англо-шведської вакцини після повідомлень про згортання крові у невеликої кількості отримувачів щеплення.

Служба контролю за медпрепаратами ЄС (EMA) у четвер заявила, що переваги вакцини AstraZeneca перевищують ризики.

Національний орган охорони здоров’я Франції (HAS) наголосив на ознаках того, що згортанням крові страждають здебільшого молоді люди, ризик смерті у яких нижчий, ніж у літніх людей.

"Враховуючи дані, надані EMA, HAS вважає, що вакцинація препаратом AstraZeneca може негайно відновитись. Однак EMA виявила можливий підвищений ризик (тромбозу) у людей молодше 55 років. HAS рекомендує застосовувати вакцину AstraZeneca на цьому етапі лише для людей віком від 55 років, які є пріоритетною для вакцинації категорією людей ", - йдеться у заяві французького регулятора.

Незабаром будуть надані інструкції особам віком до 55 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, повідомив HAS.