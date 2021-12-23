Во Франции суточный рекорд по COVID-больным: максимум с начала пандемии

Во Франции за сутки зафиксировано более 90 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По данным издания, в стране за последние сутки выявили 91 608 новых случаев коронавируса. Это стало абсолютным рекордом с начала пандемии COVID-19.

Предыдущий максимум - 86 852 случая заболевания за сутки - был зафиксирован в начале ноября 2020 года, на пике второй волны пандемии.