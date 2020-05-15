У Франції за добу від COVID-19 померла 351 людина

У Франції за останню добу зафіксували 351 летальний випадок від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє BMFTV.

Як повідомляється, в країні протягом останньої доби помер 351 хворий, що більше ніж напередодні, коли ця кількість становила - 83 та набагато вищий показник ніж у середу - 328. Крім того, за останні 24 години в країні лабораторно підтвердили 622 нових випадки.

Разом з тим у лікарнях з коронавірусною інфекцією перебуває 20 463 пацієнти, з них за останню добу госпіталізували 542 хворих. Також у відділеннях інтенсивної терапії перебуває 2299 пацієнтів.

Як зазначається, загалом від початку пандемії у Франції коронавірусом інфікувалося 141 356 людей, з них 27 425 хворих померли та ще 59 605 осіб одужали.

Нагадаємо, уряд Франції допускає ймовірність повернення до режиму жорстких карантинних заходів через пандемію коронавірусу COVID-19. Президент Франції Еммануель Макрон заявив міністрам, що необхідно приготуватися до трьох вірогідних моментів, коли може виникнути необхідність вдатися до повторної ізоляції.