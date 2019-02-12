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У Франції зіткнулись два трамваї

Новини » Надзвичайні події    12.02.2019 - 10:04
У Франції зіткнулись два трамваї
Фото: місце зіткнення (twitter.com/brolland1)

В результаті зіткнення постраждали 12 людей

У французькому місті Іссі-ле-Муліно зіткнулися два трамваї, після чого один з них зійшов з рейок. В результаті зіткнення постраждали 12 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BFMTV

Зазначається, що один з трамваїв стояв на зупинці, коли в нього врізався інший трамвай. Рух трамвайною лінією через аварію зупинили. Серед 12 постраждалих, одна людина знаходиться в критичному стані.

РБК-Україна писало, що 21 листопада в Шевченківському районі трамвай протаранив маршрутку, постраждали п'ять осіб. Запорізький трамвай №14 на повному ходу врізався в маршрутне таксі № 23 на перехресті вул. Героїв 55 бригади та вул. 8 Березня, причому основний удар прийшовся на кабіну маршрутки з боку водія.

Нагадаємо, в Одесі 14 серпня зіткнулися трамвай і вантажівка, в результаті чого постраждали 8 людей. Внаслідок ДТП водій та семеро пасажирів трамвая отримали тілесні ушкодження.

Додамо, що 16 березня в німецькому Кельні зіткнулися два трамваї, в результаті чого постраждали 43 людини. 

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