У Франції сумніваються, що Україна зможе повернути собі всі окуповані Росією території

У Франції не впенені, що Україні вдасться повернути всі свої території, які окупувала Росія. Водночас там сумніваються у припиненні вогню найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu, яке оприлюднило заяву постійного представника французької держави у Раді безпеки ООН Ніколя де Рів'єра.
Дипломат "боїться", що бойові дії "триватимуть ще деякий час".
"Не думаю, що припинення вогню настане найближчим часом. Я трохи скептично ставлюся до здатності України повернути свої втрачені території", - сказав де Рів'єр.
Окрім цього, він додав, що "був би здивований, якби Україна могла вигнати росіян з Донбасу або Криму".
Нагадаємо, попри будь-які висловлювання та заяви, які звучать із Європи, ЗСУ нещадно знищують російських окупантів.
Ба більше, наші воїни продовжують наступальні операції на півдні України, підкріплені інтенсивними дальніми ударами по пунктах управління і тилового забезпечення ворога.
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