У Франції знижується підтримка "жовтих жилетів", - дослідження

Вже 34% французів відзначають своє негативне або вороже ставлення відносно "жовтих жилетів"

Во Франции снижается уровень поддержки среди населения протестного движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты опубликованного исследования центра Ifop.

Отмечается, что 34% французов отмечают свое негативное или враждебное отношение к "желтым жилетам", что на 5 пунктов выше, чем на прошлой неделе.

"В то время, когда движение "желтых жилетов" отметило в эти выходные три месяца своего существования, один из двух французов заявляет о своей симпатии ему (50%), что показывает падение на 5 пунктов по сравнению с прошлой неделей", - говорится в результатах опроса.

Напомним, 17 февраля в Париже полиция задержала в субботу 29 участников движения "желтых жилетов". В городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в пробке. В машине находились два человека, за рулем была молодая девушка в панике", которая стала помощником полицейского два месяца назад.

Отметим, что 16 февраля во Франции началась 14-я волна антиправительственных протестов, организованных движением "желтых жилетов". В Париже между протестующими и полицией возникли столкновения, в ходе которых стражи порядка применили слезоточивый газ.