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У Франції знижується підтримка "жовтих жилетів", - дослідження

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 21:36
У Франції знижується підтримка "жовтих жилетів", - дослідження
Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Вже 34% французів відзначають своє негативне або вороже ставлення відносно "жовтих жилетів"

У Франції знижується рівень підтримки серед населення протестного руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати оприлюдненого дослідження центру Ifop.

Зазначається, що 34% французів відзначають своє негативне або вороже ставлення відносно "жовтих жилетів", що на 5 пунктів вище, ніж минулого тижня.

"У той час, коли рух "жовтих жилетів" відзначив цими вихідними три місяці свого існування, один із двох французів заявляє про свою симпатію йому (50%), що засвідчує падіння на 5 пунктів, порівняно з минулим тижнем", - йдеться у результатах опитування.

Нагадаємо, 17 лютого у Парижі поліція затримала в суботу 29 учасників руху "жовтих жилетів".  У місті Ліон учасники руху "жовтих жилетів" напали на поліцейський автомобільякий стояв у заторі. У машині знаходилися дві людини, за кермом була "молода дівчина в паніці", яка стала помічником поліцейського два місяці тому.

Выдзначимо, що 16 лютого у Франції почалася 14-я хвиля антиурядових протестів, організованих рухом "жовтих жилетів". У Парижі між протестуючими і поліцією виникли зіткнення, в ході яких правоохоронці застосували сльозогінний газ.

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