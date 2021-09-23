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У Франції злили в мережу QR-код COVID-сертифіката Макрона

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Париж, Четвер 23 вересня 2021 21:53
У Франції злили в мережу QR-код COVID-сертифіката Макрона Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Франції в Мережу злили QR-код COVID-сертифіката президента країни Еммануеля Макрона. У витоку даних підозрюють одного з медичних працівників, що мав до них доступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

За його інформацією, до даних про імунітет Макрона змогли отримати близько 50 медичних працівників, Зайшовши в Національний реєстр вакцин проти коронавірусу. У понеділок, 20 вересня, в соціальних мережах став поширюватися QR-код, що містить дані про імунітет президента Франції.

Користувачі змогли бачити основну інформацію, включаючи дату народження президента, тип вакцини, якою він прищепився, і час її введення. У зливі даних про імунітет Макрона підозрюють одного з медиків, який мав до них доступ.

QR-код був пов'язаний з COVID сертифікатом Макрона, який дозволяє відвідувати громадські місця, в тому числі бари і ресторани. У пресслужбі Єлисейського палацу підтвердили виданню, що злиті в мережу дані належать французькому президенту.

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