У Франції слідство встановило місце загоряння Нотр-Дама

Французькі слідчі провели аналіз відео аматорської зйомки, опитали свідків і змогли встановити місце, де почалася пожежа, яка завдала шкоди собору Нотр-Дам де Парі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За інформацією слідства, собор загорівся в центрі даху, недалеко від основи згорілого шпиля.

Також слідство продовжує вивчення датчиків пожежної сигналізації, які, швидше за все, не спрацювали належним чином. В той момент, коли був виявлений пожежа, висота вогню сягала 3 метрів, що завадило швидкому гасінню.

Співробітники безпеки собору почули перший сигнал тривоги в 18:15 і здійснили перевірку передбачуваного місця, але вогню не було виявлено. Тільки у 18:43, коли стався повторний сигнал тривоги, вони піднявшись нагору знайшли місце пожежі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що екозахисники заявили про екологічну проблему через пожежу в Нотр-Дамі. У заяві йдеться, що під час пожежі розплавилися щонайменше 300 тонн свинцю, який був в елементах обробки шпиля Собору і на його даху.