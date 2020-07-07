У Франції сформували новий уряд

Фото: прапори Франції (wikimedia.org)

Частина колишніх міністрів зберегла свої посади

У Єлисейському палаці оголосили склад нового кабінету міністрів Франції на чолі з прем'єр-міністром Жаном Кастексом. Завдання уряду - подолати коронавірусну кризу, найгіршу з часів Другої світової війни і дати новий імпульс президентству Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє France24 та телеканал LCL

Свої посади у новому кабінеті зберегли міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер, міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, міністр охорони здоров’я Олів'є Веран, міністр освіти Жан-Мішель Бланкер, міністр збройних сил Флоранс Парлі.

Крім того, залишилися на посадах міністр управління територіями та зв'язками з територіальними громадами Жаклін Гуро та міністр вищої освіти, науки й інновацій Фредерік Відаль.

На посаду міністра внутрішніх справ замість Крістофа Кастанера перейшов екс-очільник міністерства бюджету Жеральд Дарманен. Дарманен очолив МВС попри звинувачення, що він згвалтував жінку в 2009 році. Політик спростував звинувачення, і вони були зняті в 2018 році. Але на початку 2020 року апеляційний суд розпорядився відновити розслідування.

Міністерство юстиції очолив Ерік Дюпон-Моретті. Він був адвокатом Джуліана Ассанжа у Франції. Дюпон-Моретті відомий також рекордною кількістю перемог в судових процесах.

Міністром сільського господарства та продовольства призначено Жульєна Денорманді, а Амелі де Мончален - міністром трансформації та державної служби.

Міністерство культури очолила Розлін Башло, яка неодноразово обіймала високі посади за президентів Ширака та Саркозі.

Нагадаємо, 3 червня прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пішов у відставку.

Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем'єра Жана Кастекса.

Зазначимо, що зміна уряду відбулася після програшу партії Макрона "Республіка на марші" на місцевих виборах. Його представники програли в найбільших містах - Ліоні, Марселі і Бордо. У Парижі перемогу здобула діюча мер Анн Ідальго.

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Автор: Надія Собенко