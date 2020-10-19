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У Франції провели масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів

Франція, Понеділок 19 жовтня 2020 17:20
У Франції провели масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів
Фото: поліція на місці вбивства вчителя (bfmtv.com)
Автор: Роман Тверденко

У Франції поліція провела масові обшуки у ймовірних прихильників ісламського радикалізму. Також буде розглянуто діяльність різних мусульманських організацій.

Про це повідомляє BBC.

Правоохоронні органи провели обшуки в осіб, які в інтернеті висловилися в підтримку чеченця, котрий вбив у п'ятницю вчителя під Парижем за показ дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo.

Також поліція розслідує діяльність 51 мусульманської організації і якщо в їх діях будуть знайдені ознаки екстремізму, вони будуть закриті. Серед них асоціація "Колектив проти ісламофобії", який, на думку влади, займається пропагандою непокори французькій державі.

В уряді зазначили, що обшуки у можливих ісламських радикалів триватимуть протягом тижня.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламісти "не будуть спати спокійно" у Франції.

Нагадаємо, інцидент стався в місті Конфлан-Сент-Онорион. Нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. Його застрелив один зі співробітників поліції.

У рамках розслідування були затримані родичі і знайомі вбивці.

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