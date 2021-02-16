У Франції проведуть масове COVID-тестування через "британський" штам

Кампанія буде проходити 18 і 19 лютого. Тестування буде безкоштовним, приходити в пункти можна буде без попереднього запису.

"В додаток до звичайної перевірки, мета цієї кампанії - спростити доступ до тесту, щоб його можна було здати якомога ближче до дому і роботи, щоб заохотити людей приходити тестуватися", - розповіли в регіональному Агентстві громадського здоров'я.

Тестування будуть проводити швидкими тестами на антиген, які дозволять дізнатися результат за 15-20 хвилин. У разі позитивного тесту, людей для уточнення результату відправляти на ПЛР-тестування.

Також в органах охорони здоров'я прийняли рішення виділити громадам Дюнкерка і Про-де-Франс додаткові дози вакцини від коронавірусу.