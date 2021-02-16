Во Франции проведут массовое COVID-тестирование из-за "британского" штамма

Кампания будет проходить 18 и 19 февраля. Тестирование будут бесплатным, приходить в пункты можно будет без предварительной записи.

"В дополнение к обычной проверке, цель этой кампании - упростить доступ к тесту, чтобы его можно было сдать как можно ближе к дому и работе, чтобы поощрить людей приходить тестироваться", - рассказали в региональном Агентстве общественного здоровья.

Тестирование будут проводить быстрыми тестами на антиген, которые позволят узнать результат за 15-20 минут. В случае положительного теста, людей для уточнения результата отправлять на ПЦР-тестирование.

Также в органах здравоохранения приняли решение выделить общинам Дюнкерка и О-де-Франс дополнительные дозы вакцины от коронавируса.