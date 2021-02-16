Во Франции проведут массовое COVID-тестирование из-за "британского" штамма

Во французской общине Дюнкерк проведут массовое тестирование на коронавирус. В регионе доля случаев "британского" штамма коронавируса среди проверенных положительных тестов достигла 70%.
Об этом сообщает BFMTV.
Кампания будет проходить 18 и 19 февраля. Тестирование будут бесплатным, приходить в пункты можно будет без предварительной записи.
"В дополнение к обычной проверке, цель этой кампании - упростить доступ к тесту, чтобы его можно было сдать как можно ближе к дому и работе, чтобы поощрить людей приходить тестироваться", - рассказали в региональном Агентстве общественного здоровья.
Тестирование будут проводить быстрыми тестами на антиген, которые позволят узнать результат за 15-20 минут. В случае положительного теста, людей для уточнения результата отправлять на ПЦР-тестирование.
Также в органах здравоохранения приняли решение выделить общинам Дюнкерка и О-де-Франс дополнительные дозы вакцины от коронавируса.
Напомним, во Франции врачи зафиксировали случай повторного заражения человека "южноафриканским" штаммом коронавируса. И второй период болезни прошел сложнее чем первый.
Кроме этого, во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Поскольку эксперты считают, что у них осталась иммунная память после болезни и им не нужна вторая доза.