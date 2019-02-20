У Франції відбулися акції проти антисемітизму

Найбільша акція відбулася в Парижі, в якій взяли участь тисячі людей

Во Франции тысячи людей вышли на акции протеста против антисемитизма вечером во вторник, 19 февраля, после сообщений о надругательстве над могилами на еврейском кладбище в Эльзасе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации издания, все акции проходят под лозунгом "Хватит!".

Самая крупная акция состоялась в Париже, в ней приняли участие тысячи людей, в том числе и нынешние чиновники, а также экс-президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Организаторами акции выступили Социалистическая партия, студенческие об'единения и Католическая церковь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал действия вандалов, назвав содеянное ими на еврейском кладбище "недостойным Республики" и заверив, что виновных непременно накажут.

Также поводом для акции стал инцидент между французским философом Аланом Финкелькротом и представителями движения "желтых жилетов" на одной из акций протеста в Париже, где в его адрес прозвучали слова "грязные сионисты" и другие оскорбительные фразы.

На прошлой неделе во Франции зафиксировали ряд преступлений антисемитского характера. Отмечается, что если в течение 2017 года было зафиксировано 311 таких случаев, то в 2018 году их количество возросло до 541.

Напомним, ранее правящая французская партия Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" и еще 13 французских политических сил анонсировали акции против проявлений антисемитизма в стране.