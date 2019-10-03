У Франції відбувся масовий протест правоохоронців

У Парижі (Франція) декілька тисяч співробітників поліції у середу, 2 жовтня, вийшли на демонстрацію з вимогою підняття заробітних плат та протестуючи проти збільшення суїцидів серед правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, на підтримку акцій протесту поліції виступили відразу декілька профспілок. Організатори заявляються, що участь в демонстрації взали близько 27 тисяч правоохоронців.

Зазначається, що з початку акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Франції поліція знаходиться під тиском, так як демонстрації супроводжувалися зіткненнями, актами насильства та вандалізму. З початку 2019 року у країні зафіксовано 50 випадків суїциду поліцейських.

За словами міністра внутрішніх справ Франції, наступного року він збільшить бюджет правоохоронних органів на 5%, а також збільшить штат поліції на 1400 робочих місць.

Нагадаємо, 21 вересня у Парижі відбулися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Тоді правоохоронці затримали щонайменше 106 демонстрантів та оштрафували щонайменше 104. Проти групи агресивних демонстрантів поліція застосувала сльозоточивий газ.