У Франції презентували ідентифікаційну картку нового формату

У Франції презентували ідентифікаційну картку-паспорт нового формату. Вона буде містити в собі два відбитки пальців і фото у захищеному чіпі та додаткові елементи захисту.

Як повідомляється, інформація про відбитки пальців та фотографія буде міститися у спеціальному захищеному чіпі картки. Криптограма та видима електронна печатка будуть містити основну інформацію про людину. На додачу, документ буде мати багато й інших захисних позначок.

На думку розробників, усі ці елементи зроблять картку одним із найбільш захищених документів у світі.

"Виклики 2021 року не вирішити з інструментами 1995 року… 33 тисячі наших співгромадян щорічно потерпають від шахраїв, які "присвоїли" їхню особу. У 2020 році наші правоохоронці перехопили близько 9 тисяч осіб з підробленими документами та розкрили близько 30 кримінальних схем", - сказала уповноважена з питань громадянства при МВС Марлен Ш’яппа.