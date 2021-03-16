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У Франції презентували ідентифікаційну картку нового формату

Новость на русском → Париж, Вівторок 16 березня 2021 16:26
У Франції презентували ідентифікаційну картку нового формату Фото: ID-картку (verietyinfo com)
Автор: Андрій Козловський

У Франції презентували ідентифікаційну картку-паспорт нового формату. Вона буде містити в собі два відбитки пальців і фото у захищеному чіпі та додаткові елементи захисту.

Про це повідомляю Le Figaro.

Як повідомляється, інформація про відбитки пальців та фотографія буде міститися у спеціальному захищеному чіпі картки. Криптограма та видима електронна печатка будуть містити основну інформацію про людину. На додачу, документ буде мати багато й інших захисних позначок.

На думку розробників, усі ці елементи зроблять картку одним із найбільш захищених документів у світі.

"Виклики 2021 року не вирішити з інструментами 1995 року… 33 тисячі наших співгромадян щорічно потерпають від шахраїв, які "присвоїли" їхню особу. У 2020 році наші правоохоронці перехопили близько 9 тисяч осіб з підробленими документами та розкрили близько 30 кримінальних схем", - сказала уповноважена з питань громадянства при МВС Марлен Ш’яппа.

Нагадаємо, основна вразливість популярного в Україні додатку "Дія", який є основним елементом "держави в смартфоні", полягає не в рівні його захисту, а в самих користувачах. При цьому відомих вразливостей на сьогодні немає.

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