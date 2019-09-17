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У Франції поліція розібрала табір біженців у Дюнкерку

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На території табору проживало близько 1 тисячі мігрантів

У Франції поліція розібрала табір біженців у Дюнкерку з-за збільшення кількості мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що відповідне судове рішення про закриття території для мігрантів було ухвалене із-за побоювань збільшення сплеску спроб перетнути Ла-Манш.

"Мігрантів почали вивозити в автобусах рано вранці. Мігранти були розділені на сім'ї, неповнолітніх без супроводу та інших. Чиновники заявили, що більшість з них будуть доставлені в притулки для надзвичайних ситуацій по всьому північно-заходу Франції", - йдеться в повідомленні.

На території табору проживали близько 1 тис. чоловік, більшість з яких були іракськими курдами. Табір був відкритий в минулому році.

Наголошується, що Дюнкерк є одним з найближчих до англійського узбережжя французьких портів. У жовтні минулого року французька влада розчистили табір, коли там проживало майже 1800 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні при спробі перетнути Ла-Манш були заарештовано 86 мігрантів. Мігранти на чотирьох човнах намагалися незаконним способом потрапити у Великобританію з Франції.

Також повідомлялося, що в липні в Італії закрили колись найбільший в Європі табір для біженців, розташований в маленькому містечку Мінея на острові Сицилія. За словами уряду, закриття табору дозволить державі заощадити кошти.

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